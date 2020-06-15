Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?

«Ремонт нельзя закончить, его можно только начать» — эта популярная фраза справедлива для тех, кто решается на переделку квартиры, но не представляет, что хочет увидеть в итоге. Для того, чтобы ремонт не стал вечностью, нужен дизайн-проект. Из чего состоит проект, какие вопросы он решит, и сколько поможет сэкономить профессиональный дизайнер, рассказывает специалист из дизайн-студии «Грейпфрут».
Есть мнение, что обращаться к дизайнерам за проектом по обновлению интерьера — риск и лишняя трата. Послушали советы, почитали статьи, посмотрели картинки и вперед... Но как происходит ремонт без проекта? Все рабочие вопросы приходится решать на ходу. Это и чертежи на коленке, и указания бригаде по телефону, наспех принятые решения, сколько материала закупать и какого он будет цвета. В итоге — разочарования и необходимость переделок.
«Могу сравнить ремонт в квартире с постройкой летательного аппарата. Мы представляем, что такое самолет, но сделать его без чертежей, грамотно, чтобы он был удобен, комфортен и мог летать, достаточно сложно. То же с ремонтом — без подготовки получить удовлетворительный результат фактически нереально», — говорит заместитель директора дизайн-студии «Грейпфрут» Владимир Беспалов.
Дизайн-проект— это часть ремонта квартиры. Он позволяет грамотно подготовиться, заранее продумать — что, как и где будет, предусмотреть альтернативные варианты, спланировать бюджет.
Этапы дизайн-проекта
Создание дизайн-проекта состоит из трех этапов. Первый — планировочное решение. Определяется, как будет зонировано помещение, какое будет назначение зон, нужна ли перепланировка, как будет выглядеть помещение после нее.
На втором этапе выбирается стилевое решение. «Дизайнер и заказчик обсуждают стиль, в котором квартира будет оформлена, цветовую гамму. Создается коллаж по цветовой гамме и предметам интерьера. Если коллаж устраивает, по нему делается визуализация», — рассказывает специалист.
На этом этапе дизайнер с заказчиком идут в магазин, чтобы выбрать конкретный цвет пола, стен и других отделочных материалов и элементов.
Завершается дизайн-проект созданием рабочей документации. Разрабатываются все схемы и чертежи для проведения работ.
Что входит в дизайн-проект
Дизайн-проект состоит из целого пакета документов, куда входят обмерные планы, электромонтажная и сантехническая разводки, план расстановки мебели, ведомость всех материалов, которые будут использованы в ремонте.
«Мы предлагаем клиентам три вида дизайн-проектов, они отличаются степенью проработки», — поясняет собеседник.
«Базовый» проект включает в себя:
- Обмерный план
- План демонтажа перегородок и конструкций
- План монтажа перегородок и конструкций
- Обмерный план после перепланировки
- План расстановки мебели и оборудования и ведомость дверных проемов
- План взаимодействия светильников и выключателей
- План размещения и привязки розеток и слаботочных сетей
- План размещения приборов отопления, теплого пола и терморегуляторов
- План с указанием типа отделки стен
- План напольных покрытий
- Раскладка плитки санузел
- Ведомость деверей с указанием проемов
- Подбор материалов по каталогам
- Визуализация ванной комнаты и/или санузла 2-4 ракурса на каждое помещение
- Выезд в магазин с дизайнером (один раз)
«Полный» вариант — это базовый проект с более подробной проработкой стилистического решения, визуализируются все комнаты.
«Премиальный» пакет от «Грейпфрута» дополнен проработкой мебели и круглосуточным сопровождением от дизайнера.
«Нам интереснее брать проекты, где мы комплексно подходим к помещению. Минимальный объем — квартиры-студии. Чем меньше помещение, тем сложнее уместить в него все необходимое. Дизайн-проект помогает грамотно зонировать пространство и уместить все, что необходимо», — говорит представитель дизайн-студии.
Стоимость дизайн-проекта рассчитывается исходя из квадратуры квартиры или дома и типа проекта.
Сколько можно сэкономить
По оценке специалиста, дизайн-проект поможет сэкономить до 20% суммы, заложенной на ремонт. Поскольку это возможность заранее точно рассчитать материалы, а значит, не покупать ненужные и не тратиться дополнительно на переделки. Работа с точными документами дисциплинирует и строительную бригаду. А сэкономленные сроки — это тоже деньги.
«Задача хорошего дизайнера — сделать так, чтобы человеку проект понравился внешне, позволил вписаться в необходимый бюджет и найти все предложенные материалы», — уверен специалист.
Есть студии, где дизайн-проект выдается, и клиент сам решает, с кем его воплощать в жизнь. И сталкивается с тем, что нарисовано одно, а найти это сложно — или стоит огромных денег, или нет в природе.
«Мы работаем как сервис одного окна — от дизайна до реализации. Не связаны с определенной компанией и работаем со всем, что предлагает рынок, при этом наш отдел снабжения старается найти товар по максимально выгодной для заказчика цене», — говорит представитель студии «Грейпфрут».
Как выбрать дизайнера
«Выбрать хорошего дизайнера — это как выбрать парикмахера или стоматолога, к которому будешь ходить всю жизнь», — сравнивает Владимир Беспалов.
Он советует расспросить дизайнера про опыт и посмотреть на сделанные работы, это поможем понять, в каком стиле специалист работает. Заранее следует узнать, учитывается ли бюджет заказчика.
Также стоит выяснить, контролирует и сопровождает ли дизайнер проект на протяжении ремонтно-отделочных работ. Важно понять, приятен ли дизайнер как человек, потому что общение с ним будет длительным.
«Создание полного проекта на 70 квадратов занимает полтора месяца. Если возникает химия, то процесс будет плодотворным, и результат приятно удивит обе стороны», — отмечает специалист.
- Дизайн-студия «Грейпфрут»
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