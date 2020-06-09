Ефремов признался, что плохо помнит момент ДТП

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, но не смог вспомнить подробности произошедшего из-за сильного опьянения.

«Он сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред во время разговора с полицейскими", — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, актер добровольно поехал на медосвидетельствование в наркологический центр, где была установлена сильная степень опьянения народного артиста. Ефремов смог объяснить, что хотел обогнать машину, но саму аварию плохо помнит, допросить его не представлялось возможным.

ДТП произошло в понедельник на Смоленской площади в Москве. Будучи сильно пьяным, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада», за рулем которой находился 57-летний мужчина. Водитель иномарки получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но вскоре скончался.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.