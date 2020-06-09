Прохожий с пистолетом напал на ребенка в Красноярске

Мужчина в Красноярске напал на проходящего 10-летнего мальчика и стал его избивать. На выручку подоспели друзья мальчика и попытались отбить его, но мужчина выхватил пистолет, сообщил СК России.

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент в Красноярске. По версии следствия, в Ленинском районе краевого центра неизвестный мужчина на улице схватил за капюшон 10-летнего ребенка и начал избивать его без причины.

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За друга, попавшего в беду, попытались заступиться находившиеся рядом товарищи. Но мужчина достал пистолет и направил его на подростков. По данному факту в СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована проверка.

Бастрыкин поручил руководителям регионального следственного управления установить все обстоятельства происшествия и оперативно доложить о проверке всех аспектов, изложенных в местных СМИ. Глава СК России также дал указание установить причины и условия, приведшие к жестокому обращению с малолетним.