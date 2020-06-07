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Росавиация предложила возобновить авиасообщение с 15 странами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Список стран ведомства определят совместно.

В Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — сообщил ТАСС источник в авиационной отрасли.

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По его словам , совещание было инициировано в связи с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина «по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами и формированию сценария развития отрасли, а также о мерах поддержки авиакомпаний исходя из каждого предлагаемого сценария». В совещании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. 


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