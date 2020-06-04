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Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: valters_grivins / Attribution License
Лунное затмение 5 июня 2020 года открывает «коридор» — астрологи предостерегают об опасностях этого периода. Энергетика небесных светил будет возвращать старые проблемы и подталкивать к радикальным переменам — как в общественно-политической сфере, так и в личной жизни. Но принятые решения могут оказаться глубоко ошибочными.

Коридором затмений называют время, когда с небольшой периодичностью происходит несколько затмений подряд. По мнению астрологов, такие коридоры опасны и довольно непредсказуемы, и в это время нужно вести себя осторожнее, а принимать решения гораздо вдумчивее.

Откроется коридор затмений 5 июня, а закроется ровно через месяц, 5 июля. За этот период произойдёт четыре важных небесных явления:

  • 5 июня – лунное затмение (полутеневое);
  • 19 июня – затмение Венеры Луной;
  • 21 июня – кольцеобразное солнечное затмение;
  • 5 июля – лунное затмение.

По утверждению астрологов, затмения опасны тем, что негативные мысли, разрушительные действия, совершённые в этот период, имеют вдвое большую силу, чем обычно. А последствия негативных перемен могут быть гораздо серьёзнее, чем можно предположить.

Специалисты советуют в этот непростой период не принимать важных решений, связанных с любыми сферами жизни. Не стоит прекращать отношения, уходить с работы. Даже если планировали это, лучше немного подождать. Начиная новые дела, также стоит быть очень аккуратными.

Июньский коридор затмений будет иметь большое влияние на события, связанные с прошлым. Могут напомнить о себе старые обиды, незавершённые дела. Проблемы, которые могли не замечать, обострятся.

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События на небе могут отразиться не только на личной жизни людей, но и на ситуации в стране и мире, заявила на своём официальном сайте известный астролог Василиса Володина.

«Затмения резко и неожиданно меняют привычные нам ситуации. Они создают эффект своеобразного квантового скачка, когда количество переходит в качество, или когда ситуация начинает идти внезапно новым путем, ломая планы. Как общественные, так и личные. То есть июнь принесет планете Земля и России, в частности, важные, судьбоносные ситуации в политике и экономике, которые будут казаться нам поначалу не вполне логичными, странными. Развитие важных мировых процессов пойдет не так, как обычно», – пояснила астролог.

Коридор затмений. Что делать?

Но есть у сложного периода и свои плюсы. Коридор затмений 5 июня – 5 июля позволит глубже взглянуть на проблемы, тоньше чувствовать эмоции. Это время отлично подходит для того, чтобы обдумать текущую ситуацию, сделать выводы, построить планы на будущее. Непростой месяц идеален для того, чтобы проработать свои травмы и обиды, возможно, посетить психолога или психотерапевта.

Стремление избавляться от ненужного можно реализовать не в делах и отношениях, а в быту. Наступает удачное время для генеральной уборки, утилизации давно забытых вещей, которые просто занимали место. 

Чтобы свести к минимуму влияние опасного периода, астрологи советуют не смотреть на небесные светила непосредственно в моменты затмений. Кроме того, важно не принимать судьбоносных решений не до 5 июля, а до 12, так как негативный эффект затмений сохраняется ещё примерно в течение недели.

Во время коридора затмений особенно осторожными с принятием решений стоит быть людям, рожденным под знаками Близнецов, Стрельца и Рыб.

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