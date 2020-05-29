НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

ТНТ эксклюзивно покажет сериал про женщину-полицейского с Зоей Бербер

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: © канал ТНТ

Сериал про робота-полицейского «Проект "Анна Николаевна"» с актрисой Зоей Бербер в главной роли эксклюзивно покажут на ТНТ, дата премьеры пока не озвучивается, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, в полицейский отдел провинциального городка на службу поступает капитан Анна Королькевич. Она — робот-андройд, стоимостью в 11 миллионов евро. Внешне Анну Николаевну не отличить от обычной девушки, но ее способности превосходят человеческие: она в совершенстве владеет оружием и техникой рукопашного боя, имеет доступ ко всем базам данных, обладает энциклопедическими знаниями и может поддержать любую беседу.

Ее сослуживцы думают, что Королькевич — дочка замминистра, правду знает только начальник отдела Виктор Сергеевич Галузо и строго хранит ее в секрете. Коллегам сначала непросто сработаться с нетипичной девушкой, но вскоре мужчины находят с ней общий язык.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер. Также в проекте снялись и Сергей Гармаш, Антон Филипенко и Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ксения Каталымова, Никита Тарасов, Ирина Розанова, Михаил Пореченков, Александр Баширов и Павел Деревянко в роли самого себя.

«Это классный продукт, который соответствует качеству лучших комедийных сериалов ТНТ. На российском телевидении наконец-то появится свой робокоп, а точнее, робокопка! <…> это актуальная, а главное, смешная история», — сказал о сериале креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев.

Еще по теме
Объявлена дата премьеры сериала «257 причин, чтобы жить» на ТНТ
Сериал «Черная кошка» с Михаилом Боярским вышел на «России»
Сериал «257 причин, чтобы жить» выйдет на ТВ
Сериал «Журавль в небе»: любовь и судьба военных летчиков
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
•
Xiaomi приступила к тестированию сети 6G
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Режим самоизоляции продлили в Туве на месяц
Сибирь 29.05.2020 14:47
Ученые с Алтая создали омолаживающее мыло
Сибирь 29.05.2020 14:34
90-летняя бабушка из Красноярска победила Covid-19
Сибирь 29.05.2020 14:07
Новосибирск поставил новый антирекорд заражения COVID-19
Сибирь 29.05.2020 12:28
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31877
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10234
Российская учительница совратила школьника
5840
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5488
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
•
Xiaomi приступила к тестированию сети 6G
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Топ комментариев

senik

Жадность. Вот и все объяснение.

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

Удавиков

бла, бла, бла, глупые "оправдания" ради очередного повышения стоимости тарифов...

OrbitaL

Цитатапри распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно...