ТНТ эксклюзивно покажет сериал про женщину-полицейского с Зоей Бербер

Сериал про робота-полицейского «Проект "Анна Николаевна"» с актрисой Зоей Бербер в главной роли эксклюзивно покажут на ТНТ, дата премьеры пока не озвучивается, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, в полицейский отдел провинциального городка на службу поступает капитан Анна Королькевич. Она — робот-андройд, стоимостью в 11 миллионов евро. Внешне Анну Николаевну не отличить от обычной девушки, но ее способности превосходят человеческие: она в совершенстве владеет оружием и техникой рукопашного боя, имеет доступ ко всем базам данных, обладает энциклопедическими знаниями и может поддержать любую беседу.

Ее сослуживцы думают, что Королькевич — дочка замминистра, правду знает только начальник отдела Виктор Сергеевич Галузо и строго хранит ее в секрете. Коллегам сначала непросто сработаться с нетипичной девушкой, но вскоре мужчины находят с ней общий язык.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер. Также в проекте снялись и Сергей Гармаш, Антон Филипенко и Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ксения Каталымова, Никита Тарасов, Ирина Розанова, Михаил Пореченков, Александр Баширов и Павел Деревянко в роли самого себя.

«Это классный продукт, который соответствует качеству лучших комедийных сериалов ТНТ. На российском телевидении наконец-то появится свой робокоп, а точнее, робокопка! <…> это актуальная, а главное, смешная история», — сказал о сериале креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев.