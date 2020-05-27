Депутат Горсовета Новосибирска впал в кому после ДТП

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов попал в ДТП на мотоцикле, он находится в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД, во вторник водитель 1972 года рождения на мотоцикле Harley Davidson на улице Выставочной, 48 столкнулся с автомобилем Honda Odyssey под управлением женщины. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.

Фото: © ГИБДД Новосибирска

Водителем мотоцикла оказался депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, он находится в коме, сообщил «Тайге.инфо» источник в депутатском корпусе.

Червов родился 14 февраля 1972 года в городе Кемерово. В 1996 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт.

С апреля 2007 года возглавляет компанию «Сибирь-Развитие», основанную его отцом, депутатом областного заксобрания Валерием Червовым.