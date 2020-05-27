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Депутат Горсовета Новосибирска впал в кому после ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Дмитрий Червов. Горсовет Новосибирска

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов попал в ДТП на мотоцикле, он находится в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД, во вторник водитель 1972 года рождения на мотоцикле Harley Davidson на улице Выставочной, 48 столкнулся с автомобилем Honda Odyssey под управлением женщины. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.

Фото: © ГИБДД Новосибирска

Водителем мотоцикла оказался депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, он находится в коме, сообщил «Тайге.инфо» источник в депутатском корпусе.

Червов родился 14 февраля 1972 года в городе Кемерово. В 1996 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт.

С апреля 2007 года возглавляет компанию «Сибирь-Развитие», основанную его отцом, депутатом областного заксобрания Валерием Червовым.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

А потом "неожиданно" в МСК пойдёт вторая волна COVID-19, так же как и после 13 мая когда всех бюджетников...

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Ballazan

Нефте-магнаты конечно тоже лукавят, разводя руками, мол "это правительство налог дерёт, а мы все в белом,...