Декинг: как выбрать террасную доску

Дачу или загородный дом невозможно представить без террасы, веранды или летней кухни. При этом обустроить прочное и долговечное напольное покрытие на открытом воздухе — задача непростая. Но решаемая — благодаря инновационным материалам. Это террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК).

Почему полимерные доски практичнее дерева, чем они отличаются, где можно использовать такой материал, как выбрать качественный декинг, насколько сложен монтаж и почему не всем производителям можно доверять, рассказал гендиректор группы компаний «Поливуд» Сергей Токовой.

Как делают композитные доски

Террасные доски из древесно-полимерного композита впервые выпустили в США в начале 1990-х годов. Компания «Поливуд» стала одним из первых российских производителей этого материала, в 2007 году она приступила к научно-исследовательским работам, а уже через три года на рынке появилась полимерная доска, выпущенная по собственной технологии.

«Перед нами стояла задача получить качественный древесно-полимерный композит. Мы разработали собственную рецептуру под суровые российские условия. Если стандартная западная доска включает только древесину, полимер и модификаторы, то наш материал дополнительно содержит 10-15% минеральных компонентов», — говорит Токовой.

Фото: © polywood.ru

Древесно-полимерный композит под торговой маркой POLYWOOD содержит 30% полиэтилена, 60% древесных волокон и 10% пигментов и неорганических добавок. Материал пластичный, не требует дополнительной обработки, покраски, использования лака. Некоторые производители называют его «жидким деревом», за рубежом — полимерным декингом.

«Сам по себе материал — инертный термопластичный полимер, который размягчается под воздействием температуры и смешивается с древесной мукой. В качестве полимера используются поливинилхлорид, полистирол, полиэтилен, полипропилен, — поясняет специалист. — Далее методом экструзии, литьем под давлением и прессованием получают доски».

Фото: © polywood.ru

По словам Токового, террасная доска по российскому рецепту более прочная, невосприимчива к плесени, гнили и ультрафиолету, может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -50 до +60 градусов Цельсия, способна нагреваться до +80 градусов без потери качеств. При этом материал экологичный и служит 20-25 лет.

Какие виды декинга бывают

Основных рецептур полимерной террасной доски три — сейчас материал делают на основе полипропилена, ПВХ и полиэтилена. При этом дерева в качественной доске обычно не менее 50%. В Европе популярны доски из полипропилена, в России в основном выпускается декинг из ПВХ и полиэтилена.

«Качественный материал при нагревании не должен пахнуть. Для досок на основе полиэтилена неприятный запах исключен, материал очень инертный. Если такой материал распилить, он пахнет обычным деревом. Можно поджечь небольшой кусочек полимерной доски, если появится резкий химический запах, то такую продукцию лучше не покупать», — советует эксперт.

Фото: © polywood.ru

Доски на основе ПВХ не рекомендуется применять внутри помещения, так как при плохой стабилизации на производстве они могут выделять токсичные соединения хлора. Такая террасная доска выцветает, у нее повышенная хрупкость зимой. Что касается материала на основе полиэтилена, то он спокойно выдерживает самые суровые зимы.

«На российском рынке более сотни производителей террасной доски, но качественные материалы выпускают далеко не все. Правильная технология требует знания химии полимеров и коллоидной химии. Если продукт некачественный, он прослужит намного меньше и быстро разочарует владельца дачи или загородного дома», — предупреждает Токовой.

Как выбрать террасную доску

В первую очередь стоит обратить внимание на профиль и высоту материала. Нужно помнить, что к доске для террасы предъявляются особые требования, поскольку она должна выдерживать серьезные нагрузки на открытом воздухе. К примеру, на рынке распространена очень тонкая пустотелая доска высотой 18-20 миллиметров.

«Такой материал физически не может эксплуатироваться в качестве настила, у него невысокая прочность, он прогибается под нагрузкой, — отмечает Токовой. — Покупатель смотрит исключительно на цену, однако качественная террасная доска не может стоить дешевле 1300-1500 рублей за квадратный метр».

Фото: © polywood.ru

Эксперт рекомендует выбирать доску высотой не менее 25 миллиметров, а в идеале 27-28 миллиметров. Если доска пустотелая, в ней должны быть ребра жесткости, чем они выше, тем прочнее доска на изгиб. Также следует попросить продавца показать все сертификаты на продукцию — чем больше официальных бумаг, тем лучше.

«Качественная продукция обычно имеет пожарный сертификат, у нее есть добровольная сертификация, паспорт качества на соответствие ТУ. Если весь пакет документов в наличии, это свидетельствует о добросовестности производителя, можно смело покупать данную продукцию», — подчеркивает Токовой.

Чем полимерная доска лучше дерева

Материал превосходит обычную древесину по множеству показателей. Так, доска из древесно-полимерного композита не растрескивается и не деформируется, нет заноз, она не гниет и не покрывается плесенью, ей не требуются покраска, лак или специальная пропитка, у нее повышенная прочность, которая позволяет выдерживать нагрузку до тонны на квадратный метр.

Композитные доски можно пилить, строгать обычными инструментами, заворачивать саморезы и вбивать гвозди. Материал обладает приятной фактурой, которая ощущается как натуральное дерево, он не впитывает влагу и может применяться в отделке участков вокруг бассейнов. При этом монтаж дешевле, чем при использовании традиционной древесины.

Фото: © polywood.ru

«Наша продукция имеет собственный крепеж — специальный кляймер позволяет оставлять два зазора для досок. Широкий зазор порядка 5 миллиметров используется при эксплуатации на улице, он эффективно решает проблемы теплового расширения и хорошего проветривания под настилом. Зазор 1,5 миллиметра нужен для укладки доски внутри помещения с минимальным перепадом значений влажности и температур», — говорит генеральный директор.

Соединение досок продумано так, чтобы обеспечивать дополнительное проветривание и эффективное удаление влаги. Что касается поверхности, то ассортимент досок достаточно широк — есть с гладкой текстурой под дерево, есть с канавками (этот тип называют «вельвет»).



Фото: © polywood.ru

«В последнее время полимерную доску используют не только для террас. Материал укладывают на балконах, лоджиях и верандах, садовых дорожках, крыльце, лестничных ступенях, делают из него заборы, применяют для отделки домов. Если доска из экологически безопасного полиэтилена, ее используют даже внутри жилых помещений», — подытоживает Токовой.

Группа компаний «Поливуд»

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