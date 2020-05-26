Разработан защитный костюм для вечеринок

Дизайнерская студия Production Club разработала защитный костюм для посещения вечеринок, концертов и других развлекательных мероприятий, сообщается на сайте компании разработчика.

«Это наполовину костюм, который как бы поднимает вашу безопасность и безопасность с точки зрения близости к находящимся в воздухе частицам или вирусам на новый уровень», — рассказал глава отдела изобретений в Production Club Мигель Рисуэно изданию Washington.

Костюм предназначен безопасного посещения вечеринок. Он включает в себя фильтр N95, а также защелкивающиеся канистры для питья и вейпинга.

Кроме этого, костюм имеет очень разнообразную полезную «начинку». Например, встроенную акустическую систему, регулируемую голосовую связь (можно выбрать, какие звуки слышать), интеграцию с телефоном. Неоспоримым плюсом разработчики считают конструкцию защиты.

«Конструкция костюма "только сверху" позволяет пользователю носить свою обычную одежду, пользоваться туалетом и вступать в половые отношения, не подвергаясь респираторному риску», — говорится в описании разработки.

Пока неизвестно, будут ли этот костюм производить в большом объеме и когда товар поступит в продажу.