Россиянин с бензопилой напал на людей без масок

Мужчина с бензопилой в Уфе погонялся за местным жителем, который появился на улице без маски. Видео необычного инцидента попало в соцсети.

Через некоторое время выяснилось, что ролик постановочный — его снял местный блогер с приятелем. Он признался местным журналистам, что решил разыграть горожан, однако прохожие практически не обращали на них внимание.

Изначально шутник в защитном костюме и противогазе напоминал людям о штрафных санкциях за несоблюдение масочного режима, у большинства маски были в сумке или кармане. После этого он взялся за бензопилу.

«Реакции людей нам очень понравились, у большинства появились улыбки и поднялось настроение. Этого мы и хотели. Если есть те, кого мы напугали — искренне извиняемся», — сказал молодой человек в своем блоге.