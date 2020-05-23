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Россиянин с бензопилой напал на людей без масок

Источник:
News102
184 0
Фото: © Sibnet.ru

Мужчина с бензопилой в Уфе погонялся за местным жителем, который появился на улице без маски. Видео необычного инцидента попало в соцсети.

Через некоторое время выяснилось, что ролик постановочный — его снял местный блогер с приятелем. Он признался местным журналистам, что решил разыграть горожан, однако прохожие практически не обращали на них внимание.

Изначально шутник в защитном костюме и противогазе напоминал людям о штрафных санкциях за несоблюдение масочного режима, у большинства маски были в сумке или кармане. После этого он взялся за бензопилу.

«Реакции людей нам очень понравились, у большинства появились улыбки и поднялось настроение. Этого мы и хотели. Если есть те, кого мы напугали — искренне извиняемся», — сказал молодой человек в своем блоге.

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Иркут 69

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turan601

"Платежную дисциплину потребителей" На какой планете ему такие тексты пишут!?

лачинов

Весь прикол в том, что население то по большей части платит исправно, но как вы верно заметили, меры...

Иркут 69

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лачинов

Что то похоже рыжий перетрудился лишку. Надеюсь ему кто нибудь подскажет, что этот мораторий прежде всего...