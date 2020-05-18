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Разгадана тайна мегаструктур рядом с центром Млечного Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA Goddard Photo and Video / Attribution License

Астрономы из Китая раскрыли тайну происхождения гигантских пузырей Ферми рядом с центром Млечного Пути.

Мегаструктуры простираются на 25 тысяч световых лет каждая и находятся по обе стороны плоскости галактики. Ученые давно спорят, как именно возникли эти объекты, испускающие в окружающее пространство рентгеновские и гамма-лучи.

Исследователи создали гидродинамическую модель, чтобы понять природу данных образований, пишет The Astrophysical Journal. Моделирование показало, что структуры появились из-за воздействия релятивистских струй от сверхмассивной черной дыры.

Ученые называют такие струи джетами — их скорость достигает околосветовых значений, они всегда направлены в противоположные стороны, а протяженность может достигать десятки тысяч световых лет.

Согласно расчетам, полная энергия джетов была сравнима со вспышкой 20 тысяч сверхновых. Воздействие невообразимой ударной волны примерно 5-6 миллионов лет назад в итоге создало пузыри Ферми, уверены специалисты.

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