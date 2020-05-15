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Нарушения пожарной безопасности нашли в 165 домах престарелых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правила пожарной безопасности нарушались в 165 домах престарелых и домах для инвалидов, сообщил представитель пресс-службы МЧС России.

«Проведено порядка 1 тысячи проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров ... в ходе которых выявлено 165 учреждений с нарушениями требований пожарной безопасности», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

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В ведомстве уточнили, что среди наиболее распространенных нарушений — захламленные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты.

«Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, наличием и работоспособностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, противопожарным водоснабжением», —отметили в пресс-службе.

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