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Как сделать краскопульт своими руками. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Когда требуется покрасить большую площадь или нужно избежать следов от от кисти, краску лучше распылять. Мастер показал на видео, как за пять минут своими руками собрать краскопульт из подручных материалов.

Для изготовления краскопульта понадобится корпус шариковой ручки, стержень, изолента, а также спичный коробок или брусок.


«Если вдруг дуете, и краска не выдувается, нужно просто дуть сильнее. Весь секрет. Устройство простое, но красит эффективно и при наличии опыта покраска достаточно качественная», — сказал автор канала «Мастер Полезнов».

Затем автор усовершенствовал устройство. Чтобы не дуть самому, он подсоединил к нему насос для матрасов.

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