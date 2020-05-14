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Гробы со старого кладбища нашли на берегу реки в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Жители поселка Шумского в Нижнеудинском районе Иркутской области в апреле обнаружили гробы и человеческие останки на берегу реки, оставшиеся от старого захоронения, затопленного в 2019 году. Виновников беспорядка установили, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

О страной находке в конце апреля жители сообщили в социальных сетях, пояснив, что это останки с кладбища, подтопленного в 2019 году. Их должны были убрать и перезахоронить, но, как оказалось, этого не сделали.

На сообщения жителей отреагировала региональная прокуратура. Специалисты выяснили, что еще в 2019 году администрация поселения заключила с подрядчиком договор по перезахоронению останков со старого кладбища.

По акту выполненных работ, подписанного главой поселения, выходило, что подрядчик все сделал качественно, работы выполнены в полном объеме, недостатки отсутствуют. Но когда сотрудники прокуратуры приехали на место, они увидели, что у берега находятся неперезахороненные останки умерших.

Прокуратура внесла главе Шумского муниципального образования представление с требованием срочно перенести останки умерших с кладбища в другое место. Но требования прокурора проигнорировали.

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Сейчас в этом деле разбирается суд. Прокуратура направил иск с требованием обязать администрацию поселения устранить нарушения и перезахоронить умерших, провести дезинфекцию и рекультивацию территории кладбища.

Администрация Шумского муниципального образования привлекла подрядчика, чтобы устранить нарушения. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...