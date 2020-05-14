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Лазерный мобильный комплекс фотовидеофиксации запустили в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «КрУДор»

Лазерный мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД запустили в Красноярске, сообщает Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю («КрУДор»).

«КрУДор» и ГИБДД запустили мобильный комплекс «Витроник Полискан» – лазерный мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Оборудование устанавливается в автомобиль, что обеспечивает максимальную гибкость эксплуатации. 

Оператору нужно только внести в программное обеспечение необходимые данные о месте контроля. Фиксация нарушений, связанных с превышением установленной скорости либо движением по полосе, предназначенной для встречного движения, осуществляется через стекло автомобиля.

«Комплекс вычисляет скорость и направление движения всех автомобилей, обеспечивая эффективный контроль дорожного движения. Фиксация происходит одновременно, даже в очень плотном транспортном потоке», — рассказал замруководителя КГКУ «КрУДор» по информационным технологиям Михаил Буйлов.

Дорожники планируют использовать комплекс вне действующих передвижных рубежей, на пригородных трассах. В течение дня места выставления комплекса будут изменяться с учетом дислокации, утвержденной Госавтоинспекцией.

«Специалисты прошли необходимое обучение для работы с комплексом и провели его опытную эксплуатацию. Используемый автомобиль является собственностью Краевого управления автодорог, водитель тоже штатный. В текущем году в крае выставляется не менее 47 рубежей ежедневно. Машина с новым комплексом работает в дополнение», — сказал Буйлов.

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EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

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Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.