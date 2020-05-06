Носки для контроля здоровья создадут в Новосибирске

Резиденты новосибирского Академпарка разработают носки с умной начинкой, устройство будет измерять температуру тела и другие параметры здоровья, а также будет согревать человека, сообщила Sibnet.ru руководитель проекта и разработчик продукта NeuroTerm Елена Русакова.

«Когда у человека замерзают ноги, это имеет последствия для его здоровья — простуды, проблемы с почками. Разработка предотвращает наступление переохлаждения и дает возможность поддерживать комфортную температуру за счет нескольких технологических решений: электронного решения, за счет физических свойств материалов и за счет запуска ресурса организма», — рассказала Русакова.

Фото: © предоставлено Еленой Русаковой

По ее словам, изделие измеряет температуру, слегка подогревает ноги и воздействует на определенные зоны на стопе, чтобы запустить нормальную работу организма. Особенно актуален гаджет будет для людей с проблемами кровообращения и иммунитета, сильнее других страдающих от переохлаждения ног.

Устройство контролирует температуру и строит индивидуальную тепловую карту человека, которая показывает при какой влажности и температуре воздуха у него начинается переохлаждение.

«У нас создана контактно-рефлексивная матрица, которая позволяет находить точки с наибольшей нейрогенной (обусловленный деятельностью нервной системы) активностью и предупреждать о нарушении в работе систем организма. Данные в дальнейшем будут аккумулироваться на платформе, где самообучающийся алгоритм будет анализировать информацию, и давать рекомендации человеку, чтобы он побеспокоился о определенных системах организма», — отметила собеседница.

Русакова добавила, что изделие будет выглядеть как носок, материал и форма которого разрабатываются. Стоимость гаджета предварительно оценена в 100 долларов. Авторы разработки планируют найти партнера для производства изделий. Сейчас проводятся лабораторные испытания.