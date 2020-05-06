Носки для контроля здоровья создадут в Новосибирске

Резиденты новосибирского Академпарка разработают носки с умной начинкой, устройство будет измерять температуру тела и другие параметры здоровья, а также будет согревать человека, сообщила Sibnet.ru руководитель проекта и разработчик продукта NeuroTerm Елена Русакова.
«Когда у человека замерзают ноги, это имеет последствия для
его здоровья — простуды, проблемы с почками. Разработка предотвращает
наступление переохлаждения и дает возможность поддерживать комфортную
температуру за счет нескольких технологических решений: электронного решения, за
счет физических свойств материалов и за счет запуска ресурса организма», —
рассказала Русакова.
По ее словам, изделие измеряет температуру, слегка подогревает
ноги и воздействует на определенные зоны на стопе, чтобы запустить нормальную
работу организма. Особенно актуален гаджет будет для людей с проблемами
кровообращения и иммунитета, сильнее других страдающих от переохлаждения ног.
Устройство контролирует температуру и строит индивидуальную тепловую
карту человека, которая показывает при какой влажности и температуре воздуха у
него начинается переохлаждение.
«У нас создана контактно-рефлексивная матрица, которая
позволяет находить точки с наибольшей нейрогенной (обусловленный деятельностью
нервной системы) активностью и предупреждать о нарушении в работе систем организма.
Данные в дальнейшем будут аккумулироваться на платформе, где самообучающийся алгоритм
будет анализировать информацию, и давать рекомендации человеку, чтобы он
побеспокоился о определенных системах организма», — отметила собеседница.
Русакова добавила, что изделие будет выглядеть как носок,
материал и форма которого разрабатываются. Стоимость гаджета предварительно
оценена в 100 долларов. Авторы разработки планируют найти партнера для
производства изделий. Сейчас проводятся лабораторные испытания.