Фото туалетной бумаги в кредит в Бурятии появилось в Сети

Фотография с коробкой туалетной бумаги и подписью на рекламной листовке одного из банков «можно в кредит» рассмешило жителей Бурятии. Изображение они выложили в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографию коробки с рулонами туалетной бумаги сделали в одном из магазинов Поселья и разместили в популярном паблике «Подслушано. Бурятия». Изображение развеселило подписчиков. « А в аренду можно? А в рассрочку?», — шутят пользователи Сети.

Фото : © скришот с изображения в паблике «Подслушано. Бурятия»

Туалетная бумага с началом пандемии коронавируса в мире стала пользоваться повышенным спросом. В некоторых странах разгорались настоящие бои в магазинах за заветный рулон. А в США преступники на волне паники угнали фуру с туалетной бумагой.

В России она вошла в перечень товаров первой необходимости, и хотя перебоев с ней не было, в адрес этого нужного товара появилось множество шуток и мемов в социальных сетях, а паникеров, пачками скупающих средство гигиены назвали «ковидиотами».