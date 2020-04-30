НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Фото туалетной бумаги в кредит в Бурятии появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
231 0

Фотография с коробкой туалетной бумаги и подписью на рекламной листовке одного из банков «можно в кредит» рассмешило жителей Бурятии. Изображение они выложили в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографию коробки с рулонами туалетной бумаги сделали в одном из магазинов Поселья и разместили в популярном паблике «Подслушано. Бурятия». Изображение развеселило подписчиков. « А в аренду можно? А в рассрочку?», — шутят пользователи Сети.

Фото: © скришот с изображения в паблике «Подслушано. Бурятия»

Туалетная бумага с началом пандемии коронавируса в мире стала пользоваться повышенным спросом. В некоторых странах разгорались настоящие бои в магазинах за заветный рулон. А в США преступники на волне паники угнали фуру с туалетной бумагой.

В России она вошла в перечень товаров первой необходимости, и хотя перебоев с ней не было, в адрес этого нужного товара появилось множество шуток и мемов в социальных сетях, а паникеров, пачками скупающих средство гигиены назвали «ковидиотами».

Еще по теме
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
Отопление отключат в Новосибирске
Сибирские музеи современного искусства попали в рейтинг лучших
Октябрьский мост в Новосибирске капитально отремонтируют до 2022 года
смотреть все
Жизнь #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девять новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ
Сибирь 30.04.2020 11:40
COVID-19 распространился по изолированному наркодиспансеру
Сибирь 30.04.2020 11:32
Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки в мусоропровод
Сибирь 30.04.2020 11:14
Очаги коронавируса разрослись в Бурятии
Сибирь 30.04.2020 10:58
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
51041
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
30951
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24236
Масочный режим введут в Новосибирской области
9030
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
32
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31