Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда

Эпидемия коронавируса заставила работодателей и сотрудников столкнуться с вызовами и препятствиями, опыта преодоления которых нет почти ни у кого в мире. Как изменился рынок труда и спрос на какие вакансии вырос в тысячу раз?

Российский рынок труда практически не отреагировал на январские сообщения о быстро распространяющемся новом вирусе в Китае. После новогодний праздников традиционно начался рост вакансий.

Все изменилось, когда COVID-19 пересек границу с Россией. Владельцы гостиниц, кафе, ресторанов первыми перестали размещать вакансии, за ними объявления о наборе на работу сняли фитнес-центры, бассейны, спортивные секции, сообщила директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева во в ходе пресс-конференции.

Но общее число вакансий не уменьшилось, напротив, уже в начале апреля произошел их взрывной рост, но только за счет нескольких отраслей. Так, практически во всех регионах Сибири на первое место по количеству открытых вакансий вышла сфера медицины.



Топовые врачи и кассиры



В Красноярском крае в апреле на 27% увеличилось количество вакансий в области медицины. В Омской, Кемеровской и Новосибирской областях похожая картина.

Отличается лишь Иркутская область — там по прежнему лидируют вакансии в сфере продаж. Повышенной спрос на рабочую силу в этой сфере актуален и для других сибирских регионов. Но предприниматели ищут, в основном, продавцов в продуктовые сети и магазины, водителей, курьеров.

Фото: © предоставлено пресс-служба HeadHunter Сибирь

«С конца марта до середины апреля наибольший спрос был на продавцов-кассиров и водителей. Коллеги с Урала говорят о том, что в Свердловской области спрос на комплектовщиков и упаковщиков увеличился в 1,8 тысячи раз. Это огромная цифра!» — добавила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

Все в одной лодке

Несмотря на временное затишье в некоторых сферах, большинство работодателей заняли выжидающую позицию и увольнять людей не собираются: 75% опрошенных работодателей Сибири заявили, что сохранили персонал. Перевели на удаленную работу, отправили в отпуска, изменили функционал сотрудников.

После снятия режима самоизоляции 25% предпринимателей собираются начать увольнения, 24% оставят весь персонал, а 16% работодателей наоборот, планируют расширение штата.



В целом же, по словам специалистов HeadHunter, и работодатели, и их сотрудники, по большому счету оказались в одной лодке. Им пришлось столкнуться с вызовами и получать опыт, которого до этого не было практически ни у кого в мире.

«Если ты не онлайн, у тебя нет шансов»

Кризис 2020 года отличается от предыдущих, произошедших в 2008 и 2014 года, отметила Дегтярева. Нет резкого роста активности соискателей, рынок ведет себя по другому.

Фото: © предоставлено пресс-служба HeadHunter Сибирь

Возможно, это следствие решений местных властей, которые определяют, в каких сферах можно ослабить ограничения, а где нужно усилить.

«Этот кризис отличается еще и таким явлением, как обмен персоналом. И это не единичные сообщения на рынке. Если есть одна компания, которая вынуждена из-за простоя сокращать людей и отправлять в неоплачиваемые отпуска, в этом же городе изъявляет желание взять их на работу другая компания. Тем самым бизнес помогает друг другу», — объяснила директор HeadHunter Сибирь.

Кроме того, пандемия заставила бизнес во всем мире перепрофилироваться и, при этом, очень быстро. Санатории оборудуют под обсервации, как в Иркутской области, Забайкалье и на Алтае. Рестораны спешно переучивают официантов на комплектовщиков. Меняется рынок образования и дополнительного образования. Автошколы переносят изучение теоретической части в онлайн.

«Когда я училась автошколе об этом не был и речи, это просто невозможно было организовать. Сейчас наблюдается высокая степень интернетизации услуг и бизнеса. И если ты не онлайн, у тебя нет шансов», — заметила Дегтярева.

Большие проблемы удаленной работы



Резкий перевод большинства сотрудников в режим удаленной работы стал для работодателей настоящей головной болью. Во-первых, выяснилось, что для удаленного руководства и коммуникации сотрудниками требуется быстро освоить массу приложений, о существовании которых многие раньше и не подозревали. Изучать все приходится очень быстро и без отрыва от рабочего процесса.

Вторая проблема — юридические аспекты удаленной работы, нормативного сопровождения. Например, прием на работу, адаптация новичков в удаленном формате или увольнение сотрудника по собственному желанию. Работодателю приходится думать, как уволить его онлайн. Может ли он, например, отправить трудовую книжку курьером.

«Новые способы контроля за сотрудниками, работа в команде онлайн требует новых навыков. Синхронизации процессов и людей, находящихся в разных местах, в разных условиях, с разным качеством интернета. Никогда еще отключение интернета в рабочий день не вызывало такое количество негативных эмоций», — замечает директор сибирского филиала.

Работодатели пока не знают, как удаленно замотивировать сотрудника, вовлечь в процесс, как научиться публичным выступлениям в режиме онлайн так, чтобы сотрудник слушал, что ему говорят, а не делал что-то параллельно в браузере.



Как заставить эффективно работать человека, вынужденного сутками находиться в квартире, в окружении собак, кошек, детей и который сам не может быстро адаптироваться к этому.

«Это история, которая меняет рынок, меняет нас с вами и как сотрудников, и как руководителей», — резюмировала Дегтярева.