Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?

Рынок недвижимости замер в ожидании завершения самоизоляции. Продавцы снимают с продажи лучшие варианты вторичного жилья, застройщики продолжают строить только начатые объекты. Эксперты рассказали — вырастут ли цены на квартиры и когда.

За период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 3%. По данным аналитического центра «Циан», в среднем по России она составляет 71,7 тысячи рублей. При этом в Сибири цены на квартиры почти не упали, в некоторых городах даже подросли, но не существенно, в Новосибирске, например, только на 0,5%.

Выгодные варианты сняты с продаж

«Самые лучшие варианты на вторичном рынке снимаются с продаж. Лучше подождать год, а пока сдать квартиру в аренду, чем делать скидку какую-то. Если кто-то считает, что, сидя на деньгах сейчас купит дешевое жилье, то он ошибается», — сказал Sibnet.ru независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, в этом сегменте рынка не будет ни снижения, ни роста цен. Скорее стагнация, сокращение как спроса, так и предложения.

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«Режим самоизоляции в разы усложняет приобретение недвижимости именно на вторичном рынке. В сегменте новостроек дистанционные договоры заключались и до карантина. На вторичном рынке такая схема не проработана, да и вряд ли кто-то согласится приобрести жильё не глядя. Сложности связаны и со взаимодействием с органами исполнительной власти», — пояснил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Для заключения договора купли-продажи вторичного объекта недвижимости требуется ряд документов: выписки из домовой книги, согласия родственников или органов опеки. А если сделка ипотечная или предполагает использование льгот и субсидий, нужно собрать дополнительные документы и справки, которые сложно получить из-за закрытий МФЦ и ограничений в работе других необходимых организаций.

Также снижению спроса на вторичном рынке способствует и старт программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки, что, по прогнозам экспертов, приведет к частичному перераспределению спроса в пользу первичного рынка.

По мнению Попова, на вторичном рынке возможно падение цен вплоть до конца 2020 года.

«В период кризиса на вторичке усиливается разница в ожиданиях продавцов и покупателей. Кто-то будет готов ждать покупателя по справедливой цене до последнего, а у кого-то жизненная ситуация сложится таким образом, что и 20% дисконт относительно февральской цены будет неплохим решением», — сказал аналитик.

Цены вырастут?

«Меры, принимаемые правительством, направлены на то, чтобы перенаправить покупателей со вторичного рынка в первичный. Ипотека в 6,5%, стимулирование застройщиков. С другой стороны, в условиях неопределённости залезать даже в дешевую ипотеку будет не каждый», — отметил Николаев.

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Он добавил, что и застройщики не будут наращивать объемы строительства, потому что раньше они рисковали деньгами дольщиков, а теперь своими. В результате цены на новостройки могут снижаться только у застройщиков с проблемами, и не больше чем на 5-10%. У лидеров рынка и объектов в высокой степени готовности цены падать не будут и даже могут вырасти. В любом случае рост цен будет незначительным, так как покупать жилье будут только по крайней необходимости.

«Можно предположить рост цены квадратного метра. Дело в том, что цена недвижимости больше привязана к стоимости доллара, а не к рублю, который упал», — поделился в свою очередь мнением руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон.

По его словам, заморозки строек не будет, так как все объекты возводятся за счет банковского финансирования. А это значит, что застройщики могут продолжать стройку и без потребительского спроса на дома. А затем заложить издержки в стоимость готового построенного жилья.