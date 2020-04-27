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Сибирские ученый создали мозговой центр «Антивирус»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Ученые СО РАН создали Центр компетенций по борьбе с особо опасными инфекциями «Антивирус», который займется координацией по созданию лекарств от коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

«"Антивирус" же выступает в роли специализированного R&D-центра по созданию инновационных лекарственных препаратов с охватом полного жизненного цикла продукта — от лабораторной до промышленной стадии. Главная задача — скорейшая передача в систему здравоохранения новейших антиинфекционных препаратов», — сказал зампредседателя СО РАН Сергей Сверчков.

Ученый особо отметил, что разработка вакцины против COVID-19 — важнейшая задача, но она не решает проблему помощи уже заболевшим. Здесь работают другие механизмы: не иммунного ответа, а химиотерапевтического подавления вируса специальными низкомолекулярными препаратами, попросту лекарствами.

Опыт человечества показывает, что такие опасные заболевания, как ВИЧ и гепатит С, по сей день пока не поддаются вакцинации, но с определенным эффектом сдерживаются химическими средствами. Однако их создание — сложный многоэтапный процесс.

«Наш Центр собирает компетенции по цепочке. Она начинается с медицинских химиков и математиков, проводящих скрининг первоначально отобранных веществ, продолжается вирусологами, которые подключаются на этапе определения и изучения соединений-лидеров. Фармакологи проводят их доклинические испытания, медики — клинические. Наконец, производственники осваивают выпуск новых лекарств», — рассказал ученый Нариман Салахутдинов.

Межинститутской командой ученых разрабатывается использование комплексов противовоспалительных препаратов с глюкозаминными природными веществами, позволяющих создавать наноразмерные частицы, которые подаются в легкие ингаляционным путем. Идут опыты на лабораторных животных.

Такие комплексы обладают способностью закрепиться в месте попадания в легкие и осуществлять длительное воздействие лекарственного агента, эффективно купируя процесс воспаления. Нанопрепараты не имеют аналогов в мировой практике лечения пневмонии и могут служить эффективным дополнением или даже заменой искусственной вентиляции легких.

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