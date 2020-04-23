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Заслуженный учитель в Забайкалье 19 лет работала с поддельным дипломом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Женщина в Дурдульгинском районе Забайкальского края почти 20 лет работала в школе, куда устроилась по поддельному диплому. За это время она сделала неплохую карьеру и получила звание заслуженного работника образования, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина купила диплом об окончании в Чите высшего учебного заведения в 2001 году. Информацию о продавце выяснить не удалось. После этого «педагог» представила документ в администрацию школы. На протяжении 19 лет она работала в школе, занимая различные должности от учителя до заместителя директора и получив звание заслуженного работника образования Забайкальского края.

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Периодически она предоставляла хранящийся у нее диплом для повышения квалификации. Но архивные записи учебного заведения свидетельствуют о том, что она в нем не обучалась и диплом не получала.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 327 УК РФ (хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"