Заслуженный учитель в Забайкалье 19 лет работала с поддельным дипломом

Женщина в Дурдульгинском районе Забайкальского края почти 20 лет работала в школе, куда устроилась по поддельному диплому. За это время она сделала неплохую карьеру и получила звание заслуженного работника образования, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина купила диплом об окончании в Чите высшего учебного заведения в 2001 году. Информацию о продавце выяснить не удалось. После этого «педагог» представила документ в администрацию школы. На протяжении 19 лет она работала в школе, занимая различные должности от учителя до заместителя директора и получив звание заслуженного работника образования Забайкальского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Финская журналистка пришла в восторг от обеда в российской школе

Периодически она предоставляла хранящийся у нее диплом для повышения квалификации. Но архивные записи учебного заведения свидетельствуют о том, что она в нем не обучалась и диплом не получала.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.



Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 327 УК РФ (хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.