Финская журналистка пришла в восторг от обеда в российской школе

Журналистка из Финляндии Керстин Кронвалль посетила российскую школу и осталась довольна обедом в учебном заведении, который стоил около двух евро.

«Сегодня в школе подавали борщ, макароны и бифштекс, а также хлеб и компот. Компот — это сок, приготовленный из ягод и фруктов, это витаминная добавка», — описала Кронвалль обед в гатчинской школе в издании YLE.

Журналистка отметила, что все дети помыли руки перед едой. Ее внимание привлекла и система дежурств — когда определенный класс помогает с подачей блюд другим ученикам. Директор школы рассказала Кронвалль, что обед с горячими блюдами учит школьников обращаться с различными столовыми приборами.

Кронвалль добавила, что весь обед стоил около двух евро (137,5 рубля). Она удивилась следующей особенности: в финских школах после выходных дети часто голодны, но в российских школах по понедельникам такого нет, поскольку ученики много едят в гостях у бабушек и дедушек.