Военные беспилотники промониторили лесные пожары в Сибири

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов ЦВО во время учений провели мониторинг лесных пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.

В связи с началом пожароопасного сезона в Хакасии, Красноярском крае и на Алтае военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов провели учения, во время которых отработали задачи по обнаружению лесных и степных пожаров.

Расчеты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10» выявляли очаги, действуя в диапазоне высот от 300 до 1 тысячи метров и в радиусе до 100 километров от наземной станции управления.

Для более качественного ведения воздушной разведки по обнаружению очагов возгорания на комплексах были использованы тепловизионные камеры, которые позволяют выявлять очаги пожаров в труднодоступной местности. Лесопожарная обстановка транслировалась операторами расчетов в режиме онлайн на командном пункте.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что подразделения железнодорожной бригады завершили работы по созданию минерализованных противопожарных полос на территории Хакасии.