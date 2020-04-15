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Ростелеком запустил для Омска космическую скорость

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком запустил для новых абонентов в Омской области акцию «Космические технологии», позволяющие подключить интернет со скоростью передачи данных до 600 Мбит в секунду специальному тарифу, сообщил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

При подключении в 32 населенных пунктах области клиентам доступна скорость интернета до 200 Мбит/с. Компания принимает заявки на подключение услуг до 31 мая текущего года. Программой могут воспользоваться и действующие клиенты «Ростелекома» при подключении Wink или домашнего интернета.

«Предложение позволяет нашим абонентам увеличить скорость интернета и сэкономить на услугах связи. При этом необходимо учесть, что по этим тарифным планам доступ в интернет требует соответствующего оборудования», — отметил Серобабин.

##Wink
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Если клиент самостоятельно меняет тарифный план в личном кабинете, то ему нужно предварительно получить консультацию от специалистов технической поддержки компании, и, при необходимости, заменить устройство.

Абонентам в пакетных предложениях доступны телеканалы тарифа «Трансформер», в который по умолчанию входят коллекция из пяти тысяч популярных фильмов и сериалов, а также 150 базовых телеканалов. Из 12 дополнительных мини-пакетов пользователь может выбрать пять. 

Набор можно менять не более одного раза в месяц, при этом цена подписки не изменится. Благодаря тарифу «Трансформер» пользователь может сформировать ТВ-пакет как конструктор исходя из своих предпочтений.

При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране: домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте провайдера, а также по единому бесплатному номеру: 8 800 1000 800.

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