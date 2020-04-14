Редчайшую «Волгу» с правым рулем выставили на продажу за 3,7 млн

Редкий ГАЗ-21П с правым рулем 1963 года выпуска, снимавшийся для рекламных буклетов, продается в Великобритании. Хозяин назначил сумму в 40 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Информация о продаже опубликована на сайте Gaz21. Владелец пишет, что было построено менее 100 «Волг» с правым рулем, а машина этой модификация — ГАЗ-21П — один из двух сохранившихся автомобилей. Именно это авто снималось для рекламы Томсона и Тейлора.

Пробег «Волги» — более 79 тысяч миль (более 27 тысяч километров). Владелец признает, что машина поедена ржавчиной, но отмечает, что она очень крепкая.

«Волга» оснащена двигателем объемом 2,4 литра мощностью 80 лошадиных сил и трехступенчатой механической коробкой передач. Отличительная особенность праворульных модификаций заключается в расположении рычага коробки передач. Он находится на полу, а не на рулевой колонке.