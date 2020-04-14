Омичи затанцевали на карантине

Омск вошел в рейтинг самых танцующих городов России, где чаще всего используют уроки онлайн-танцев, сообщила пиар-служба туристического портала ТурСтар.

В рейтинге самых танцующих городов Омск занял 10 место. Исследование изучало количество запросов по онлайн-танцам в интернете и социальных сетях, оказалось, что танцами интересуются более 21 тысячи омичей.

Первое место в рейтинге занимает Москва (177 тысяч запросов), на втором месте Сочи (88 тысяч), третье место у петербуржцев (57 тысяч). Также в рейтинге Казань, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Самара и Саратов.

Ранее Омск вошел в рейтинг городов России, где жители чаще всего используют спортивные онлайн-тренировки.