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Омичи затанцевали на карантине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © StockSnap

Омск вошел в рейтинг самых танцующих городов России, где чаще всего используют уроки онлайн-танцев, сообщила пиар-служба туристического портала ТурСтар.

В рейтинге самых танцующих городов Омск занял 10 место. Исследование изучало количество запросов по онлайн-танцам в интернете и социальных сетях, оказалось, что танцами интересуются более 21 тысячи омичей.

Первое место в рейтинге занимает Москва (177 тысяч запросов), на втором месте Сочи (88 тысяч), третье место у петербуржцев (57 тысяч). Также в рейтинге Казань, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Самара и Саратов.

Ранее Омск вошел в рейтинг городов России, где жители чаще всего используют спортивные онлайн-тренировки.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

люмneH

Мы и не претендуем на звание первых красавцев , а баба страшная .