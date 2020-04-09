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Паводок придет на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС Алтайского края

Реки начали освобождаться ото льда в Алтайском крае, жителей предупредили о подъеме уровня воды и возможных подтоплениях.

По данным МЧС, в ближайшие дни на реке Чумыш в районе села Ельцовка ожидается вскрытие реки, в связи с чем продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 320 см над нулем поста), подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Также с 9 по 11 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки, которая составляет 600 см над нулем поста, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

В превентивных целях продолжается мониторинг паводковой обстановки, задействована авиация, спасатели контролируют ситуацию, оповещают жителей. Также они очищают и расширяют водоотводные каналы от снега и мусора.

В селе Николаевка Поспелихинского района специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями местной администрации провели осмотр мест возможного подтопления и пообщались с жителями, дома которых в прошлых годах подтапливало выходившей из берегов реки Поперечная.

«Последние пять лет, действительно, вода доходила до домов. В этом году снега очень много выпало, мы переживали. Но приняли все необходимые противопаводковые меры: очистили все водостоки к середине марта. Были проведены взрывы льда на затороопасных участках реки… Природа сделала свои выводы, снег растаял, лед сошел и подтоплений не было», – прокомментировали представители сельской администрации.

Уточняется, что на сегодняшний день на водных объектах бассейна Верхней Оби гидрологическая обстановка стабильная, подтопления не зарегистрированы.

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