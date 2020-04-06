Новосибирск избавился от пробок

Новосибирск оказался на втором месте после Москвы по уровню уменьшения машин на дорогах в режиме самоизоляции, сообщает Яндекс.

В будние дни с 30 марта по 3 апреля уровень пробок в Новосибирске ни разу не поднимался выше отметки в 4 балла. Средний балл за неделю — всего 1,6, на 3,4 меньше, чем в последнюю обычную неделю, с 10 по 13 марта.

Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Например, в Москве средний недельный балл стал меньше на 5 пунктов, в Красноярске — только на 2,1. Еще один город-миллионик в Сибири — Омск потерял 2,6 пункта.

Пешеходы в Новосибирске тоже стали гораздо меньше передвигаться по городу: об этом говорит динамика числа маршрутов проезда на общественном транспорте, которые строят на Яндекс.Картах. На этой неделе их число было на 53% меньше, чем три недели назад.