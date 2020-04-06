НАВЕРХ

Новосибирск избавился от пробок

Источник:
Sibnet.ru
208 1
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск оказался на втором месте после Москвы по уровню уменьшения машин на дорогах в режиме самоизоляции, сообщает Яндекс.

В будние дни с 30 марта по 3 апреля уровень пробок в Новосибирске ни разу не поднимался выше отметки в 4 балла. Средний балл за неделю — всего 1,6, на 3,4 меньше, чем в последнюю обычную неделю, с 10 по 13 марта.

Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Например, в Москве средний недельный балл стал меньше на 5 пунктов, в Красноярске — только на 2,1. Еще один город-миллионик в Сибири — Омск потерял 2,6 пункта.

Пешеходы в Новосибирске тоже стали гораздо меньше передвигаться по городу: об этом говорит динамика числа маршрутов проезда на общественном транспорте, которые строят на Яндекс.Картах. На этой неделе их число было на 53% меньше, чем три недели назад.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Новосибирские МФЦ заработают в прежнем режиме
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
Жителей Бурятии испугала огромная очередь возле авиазавода
смотреть все
Сибирь #Транспорт и дороги #Авторынок
КАРТИНА ДНЯ
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Больной COVID-19 Борис Джонсон госпитализирован
•
Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%
•
Появилось «домашнее» тестирование на коронавирус
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
КУЛЬТГИД
Больше экшена: стартует четвертый сезон «Ищейки»
06.04.2020 10:22
Фильм дня: «Слова»
06.04.2020 02:28
Гении медицины: лучшие российские сериалы про врачей
05.04.2020 14:02
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
02.04.2020 02:51
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
15337
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13418
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
9908
Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции
8990
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Больной COVID-19 Борис Джонсон госпитализирован
•
Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%
•
Появилось «домашнее» тестирование на коронавирус
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ну это для них нормально - перевести стрелки с внутренней проблематики на "внешние вызовы".... обычное...

k051173

ЦитатаКремль призвал мир готовится к экономическому кризису нормальные имперские замашки))) А как в это...

Бревно в глазу

ну хоть в Красноярске есть здравомыслящие люди

shatlnk

не хорошо призывами кидаться, когда на гарантированном окладе сидишь.

vgbaik

в России введён режим ХЗ: ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании...