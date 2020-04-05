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Прокатные фильмы эксклюзивно вышли на Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Две кинопремьеры, которые еще идут в кинотеатрах, появились на видеосервисе Wink, а 23 апреля там состоится премьера российского фантастического триллера «Спутник», которую покажут в Сети раньше, чем в кино.

Уже сейчас в онлайн -кинотеатре Wink можно посмотреть крупнейший блокбастер весны «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Также в онлайн-кинотеатре уже можно посмотреть мелодраму «Верю в любовь».

В боевике «Бладшот» речь идет о военном Рэе Гаррисоне, которого после смерти воскрешает некая корпорация. Ему внедряют в кровь нанороботов, за счет которых Рей становится бессмертным и может самоисцеляться. Бладшот выполняет все приказы создателя до тех пор, пока не вспоминает, кто он есть на самом деле. Фильм доступен на сервисе за 379 рублей.

«Верю в любовь» — американская история любви. Главный герой Джереми встречает Мелиссу и сразу понимает, что она — та самая. Теперь ему придется побороться за свою любовь в безнадежной ситуации. Посмотреть трогательную мелодраму можно за 529 рублей.

Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink

Также на Wink 23 апреля запланирована премьера фильма «Спутник». Это российский фантастический триллер с Федором Бондарчуком и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.


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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...