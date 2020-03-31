Третий случай коронавируса подтвердили на Алтае

Третий человек заболел корановирусом в Алтайском крае, ранее он общался с одним из двух заболевших супругов, сообщил региональный оперштаб по реализации мер профилактики и контроля COVID-19

Положительный результат подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Уточняется, что все трое заболевших находятся в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула. Им оказывается необходимое лечение.

По информации Минздрава Алтайского края, состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.

С установленным контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов, которые возможно установить.

Губернатором края ввел в регионе комплекс дополнительных ограничений, направленных на резкое уменьшение контактов между жителями, для минимизации риска «взрывного» распространения инфекции.

В воскресенье первый диагноз был подтвержден у жительницы Барнаула, вернувшейся из Доминиканской Республики, на следующий день заболевание подтвердили у ее супруга. Если женщина сразу после прилета находилась на самоизоляции, мужчина общался с другими людьми и ходил на работу.