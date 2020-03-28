США похвалили истребитель МиГ-35

Российский истребитель МиГ-35 имеет большое будущее и способен стать востребованным на международном рынке, полагают американские эксперты.

МиГ-35 как истребитель поколения 4++ использует более продвинутую аэродинамическую конструкцию, легкие композитные материалы, имеет увеличенную дальность действия оружия и более эффективный расход топлива, пишет The National Interest.

Российская машина считается универсальной и предназначена для выполнения множества задач, включая получение превосходства в воздухе и уничтожение морских и наземных целей в любое время суток.

За счет регулируемых сопел в двигателях МиГ-35 имеет дополнительный контроль над перемещениями и способен выполнять более резкие и сложные маневры по сравнению с американскими аналогами.

Пока МиГ-35 остается невостребованным за пределами России, однако его ждет большое будущее, пишет издание. Например, Египет уже выражал желание приобрести новейший российский истребитель.