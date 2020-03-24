Новинки, бестселлеры и 4K: что дарят онлайн-кинотеатры

Вынужденная самоизоляция из-за коронавируса подарила бонусы киноманам: онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к коллекциям фильмов и сериалов в хорошем качестве, а некоторые новинки кинематографа предложили посмотреть за копейки.

Онлайн-кинотеатры и видеосервисы открыли в свободный доступ огромные коллекции фильмов и сериалов, оригинальные тематические и жанровые подборки, телепередачи и другие экранные развлечения. Если раньше легальные ресурсы по запросу «смотреть бесплатно в хорошем качестве» в итоге предлагали заплатить за просмотр фильма, то сейчас хиты можно получить даром, даже без подписки, или за символическую плату в 1 рубль.

Оkko

Условия бесплатного просмотра для ПК и мобильного устройства отличаются. На телефоне пользователь может оформить бесплатную подписку на 31 день, далее по выбору подписка будет автоматически продлена платно, если не отключить ее своевременно (за 24 часа до окончания бесплатного периода).

При регистрации на компьютере другая акция — подписка на 30 дней до 12 апреля стоит 1 рубль. Последующие месяцы будут тоже со скидками, но их стоимость уже превысит 100 рублей.

Еще один вариант — бесплатный доступ к пакету «Оптимум» на 14 дней по промокоду. Для этого нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатраOkko VK. Бот попросит подтвердить, что вы на карантине.

«Вышлите фото, которое подтвердит, что вам и правда приходится сидеть дома. На фото необязательно должны быть вы: подойдет любой предмет домашнего обихода или, например, ваш питомец. Напишите, пожалуйста, слово "Okkobro" и выполните все действия. Если промокод задерживается — не переживайте. Нам нужно проверить все фотографии», — говорится в сообщении.

Кроме того, подписку за 1 рубль кинотеатр предлагает по партнерским программам. Так, например, Сбербанк рассылает своим клиентам промокоды на подписку на пакет «Оптимум» на 30 дней и скидку 30% на первое продление.

Фото: © Sibnet.ru

Что посмотреть: по 14-дневному промокоду Okko предлагает посмотреть новинки кино: «(НЕ)идеальный мужчина», «Паразиты», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Аладдин», «Текст», а также сериалы «Содержанки», «Молодой папа» и многое другое.

Ivi

Для новых пользователей видеосервис Ivi тоже подготовил подписку ценой в 1 рубль с 16 марта до 15 апреля. Для тех, кто не может воспользоваться этой акцией, онлайн-кинотеатр расширил фильмотеку для бесплатного просмотра.

Каталог бесплатного контента размещен на главной странице онлайн-кинотеатра с пометкой «бесплатно». Также под каждой иконкой фильма указано, можно ли посмотреть фильм даром и без регистрации.

При подключении за 1 рубль на 30 дней пользователь получает доступ к 80 тысячам сериалов и фильмов, максимальное качество изображения и звука, включая 4K, HDR, FHD, 5.1, а также отсутствие рекламы.

Что посмотреть: в эксклюзивный контент Ivi входят совсем свежие российские фильмы «Дорогой папа», «Марафон желаний», «Кома» «Троица», «Герой», «Бабушка легкого поведения 2» и еще десятки новинок.

КиноПоиск HD

Более 7 тысяч фильмов из библиотеки кинотеатра КиноПоиск HD тоже можно посмотреть бесплатно до конца апреля, при этом о бюджете зрителя позаботятся заранее — за три дня до списания ему придет напоминание о заканчивающейся бесплатной подписке, и пользователь сможет ее отключить.

При регистрации на КиноПоиске HD нужен промокод POKAVSEDOMA. Код на бесплатные дни подписки можно ввести по ссылке на сайте. Потребуется указать банковскую карту, с которой будут сняты и возвращены 2 проверочных рубля. В пробный период онлайн-кинотеатр денег не возьмет, а если пользователь не отпишется вовремя, то система автоматом снимет деньги за месяц вперед (299 рублей).

##Wink О бесплатном кино Ростелекома

Чтобы получить скидку на фильм из раздела «Магазин», нужно ввести код на экране оплаты. Услуга доступна как для новых пользователей, так и для тех, кто регистрировался ранее, но не продлил свою подписку.

Также на КиноПоиске HD действует подписка за 1 рубль на два месяца, возможно, более удобная для телезрителей. Принцип тот же — перед окончанием промо-периода нужно отписаться, чтобы сервис не снял полную плату за подписку.

Что посмотреть: в рамках акции КиноПоиск HD в особых подборках предлагает пересмотреть сериалы «Друзья», «Доктор Хаус», «Родина», все фильмы «Мстителей» и «Гарри Потера» и еще тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов. Еще пользователи смогут пользоваться всеми возможностями подписки «Яндекс.Плюс» — это, например, «Яндекс.Музыка» без ограничений, скидки в «Яндекс.Такси».

Wink

Для доступа к бесплатному контенту нужно зайти на сайт Wink с ПК или скачать приложение на телефон, планшет или телевизор. Регистрация простая: навигация укажет, куда ввести номер телефона или адрес электронной почты, далее придет разовый код для входа.

Привязки банковской карты для доступа к бесплатной коллекции не нужно, проверочных оплат тоже не требуется. При этом сервис под одной учетной записью может синхронизироваться на пяти различных устройствах.

Бесплатные фильмы и сериалы выставлены с пометками «доступно», «бесплатно» или «куплено», но, чтобы быстрее найти весь доступный контент, можно перейти в раздел «Моё», затем «Моя коллекция».

Бессрочная опция Wink — пробная подписка. В течение семи дней можно бесплатно пользоваться еще большим количеством контента, но по истечении времени с пользователя снимут деньги за подписку, если вовремя ее не отключить ( в этом случае понадобится привязка банковской карты).

Wink — просмотр 20 федеральных каналов цифрового телевидения.

Бонус для пользователей бесплатной части

Что смотреть: Wink предоставляет зрителям большую коллекцию хитов отечественного и мирового кино, среди которого свежие новинки («Паразиты», «Балканский рубеж», «Собаки не носят штанов», «Соблазн»), популярные отечественные и зарубежные сериалы, детские коллекции мультфильмов.