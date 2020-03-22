Человек в костюме тираннозавра проигнорировал карантин в Испании

Сотрудники полиции патрулировали улицы испанского города Мурсия и наткнулись на человека в костюме тираннозавра. Они засняли его видео и выложили в Сеть.

Стражи порядка напомнили, что во время самоизоляции на улицу можно выходить только на короткие прогулки с домашними животными. А тираннозавр не входит в эту категорию. Полицейские оказались с юмором и наложили на видео музыку из кинофильма «Парк Юрского периода».

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompaadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no est contemplado.#qudateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Polica Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

Видеозапись стала вирусной, ее посмотрели около пяти миллионов человек. Под постом появилось много забавных комментариев.

Многие оценили выбор саундтрека и сравнили нынешнее положение города с доисторическим периодом. Кто-то подчеркнул, что такое могло случиться только в Испании.