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Человек в костюме тираннозавра проигнорировал карантин в Испании

Источник:
РИА Новости
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Фото: © MurciaPolicia; twitter.com/MurciaPolicia

Сотрудники полиции патрулировали улицы испанского города Мурсия и наткнулись на человека в костюме тираннозавра. Они засняли его видео и выложили в Сеть.

Стражи порядка напомнили, что во время самоизоляции на улицу можно выходить только на короткие прогулки с домашними животными. А тираннозавр не входит в эту категорию. Полицейские оказались с юмором и наложили на видео музыку из кинофильма «Парк Юрского периода».

Видеозапись стала вирусной, ее посмотрели около пяти миллионов человек. Под постом появилось много забавных комментариев.

Многие оценили выбор саундтрека и сравнили нынешнее положение города с доисторическим периодом. Кто-то подчеркнул, что такое могло случиться только в Испании.

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