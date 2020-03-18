Собака напала на ребенка в Красноярске

Бездомная собака загнала ребенка в лужу и покусала, это не
первый случай нападения животных на людей в Красноярске, сообщает ГСУ СК России
по региону.
Возле школы №156, расположенной в микрорайоне Солнечный, бездомная
собака загнала в лужу восьмилетнего ребенка и покусала ему руку. Кроме того,
местные жители сообщают, что регулярно видят бездомных собак в этом районе.
Следователи начали проверку, в ходе которой оценят действия
сотрудников администрации Красноярска, ответственным за контроль по содержанию
безнадзорных животных.
В Красноярске в ряде районов введен режим чрезвычайной
ситуации из-за нападений собак на людей. Следственный комитет расследует дела о
гибели нескольких людей от укусов собак. По делу о халатности отправили под
домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры
мэрии Красноярска.