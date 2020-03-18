Собака напала на ребенка в Красноярске

Бездомная собака загнала ребенка в лужу и покусала, это не первый случай нападения животных на людей в Красноярске, сообщает ГСУ СК России по региону.

Возле школы №156, расположенной в микрорайоне Солнечный, бездомная собака загнала в лужу восьмилетнего ребенка и покусала ему руку. Кроме того, местные жители сообщают, что регулярно видят бездомных собак в этом районе.

Следователи начали проверку, в ходе которой оценят действия сотрудников администрации Красноярска, ответственным за контроль по содержанию безнадзорных животных.

В Красноярске в ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации из-за нападений собак на людей. Следственный комитет расследует дела о гибели нескольких людей от укусов собак. По делу о халатности отправили под домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска.