Ученые НГТУ исследуют литий-ионные батареи для зарядок электромобилей

Сотрудники НГТУ и китайские ученые исследуют литий-ионные батареи для сети зарядок электромобилей, сообщает пресс-служба вуза.

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) — одни из самых эффективных накопителей и преобразователей энергии, обладающие максимальной энергоемкостью. Они широко используются в различных цифровых устройствах. В последние годы наиболее перспективной областью применения ЛИА становится электрический транспорт.

Цель проекта — исследовать влияние тяжелых и интенсивных режимов заряда и разряда на деградацию катодного и анодного материалов литий-ионных аккумуляторов. Причины деградации функциональных материалов литиевого аккумулятора (катодного, анодного материалов и электролита) при работе в тяжелых режимах недостаточно изучены. Ученые предполагают, что аккумуляторы быстро портятся под воздействием перепадов тока и форсированного режима зарядки.

«Наша задача — изучить технологию электромобилей изнутри, рассмотреть их накопители и постараться узнать, как продлить ресурс работы аккумуляторов при реальных условиях эксплуатации транспортных систем, приблизив будущее массовой и масштабной электрификации транспорта», — рассказал руководитель научного проекта заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ Николай Щуров.

Проект получил международный грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 3 миллионов рублей на два года.