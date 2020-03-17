НАВЕРХ
#Космос #Мистика #Хобби и досуг

Лукашенко предложил «травить» коронавирус водкой

Источник:
Sibnet.ru
393 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил собственные способы для зашиты от коронавирусной инфекции — завтракать, обедать и ужинать, ходить в сауну и «травить» вирус водкой.

Белорусский лидер посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть», — приводит «Лента.ру» слова Лукашенко, сказанные им в эфире белорусского телевидения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса»

Он также заявил, что было бы неплохо ежедневно выпивать 40-50 граммов водки, чтобы «травить» вирус. «Но не на работе», — добавил Лукашенко в ходе встречи с назначенными на различные должности чиновниками.

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
КХЛ остановила сезон на неделю
Комплект для сбора масок начали продавать в аптеках Новосибирска
Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца
Второй сезон «Ведьмака» пострадал от пандемии
смотреть все
Курьезы #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия запретила въезд иностранцев
•
Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца
•
Лукашенко предложил «травить» коронавирус водкой
•
Эксперты рассчитали срок выхода мировой экономики из пике
Подробности
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
Как это работает
•
Дефицит витаминов: как сдать анализы
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кладоискатель из Приангарья дважды стал жертвой мошенников
Сибирь 17.03.2020 11:47
Комплект для сбора масок начали продавать в аптеках Новосибирска
Сибирь 17.03.2020 11:26
Бизнесмена задержали за убийство в центре Новосибирска
Сибирь 17.03.2020 10:55
Иркутянка попала в изоляцию из-за коронавируса в Ухане
Сибирь 17.03.2020 10:05
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9769
Инфекционист назвала лучший антисептик
9608
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
6049
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
5115
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия запретила въезд иностранцев
•
Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца
•
Лукашенко предложил «травить» коронавирус водкой
•
Эксперты рассчитали срок выхода мировой экономики из пике
Подробности
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Правительство увидело погружение России в новую реальность
67
Саудовская Аравия нанесет «атомный удар» в нефтяной войне с Россией
43
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
36
Конституционный суд одобрил правку Конституции
34