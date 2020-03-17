Лукашенко предложил «травить» коронавирус водкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил собственные способы для зашиты от коронавирусной инфекции — завтракать, обедать и ужинать, ходить в сауну и «травить» вирус водкой.

Белорусский лидер посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть», — приводит «Лента.ру» слова Лукашенко, сказанные им в эфире белорусского телевидения.

Он также заявил, что было бы неплохо ежедневно выпивать 40-50 граммов водки, чтобы «травить» вирус. «Но не на работе», — добавил Лукашенко в ходе встречи с назначенными на различные должности чиновниками.

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.