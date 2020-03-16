Лукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса»

Закрытие Россией границы с Белоруссией озадачило президента Александра Лукашенко, который заявил, что в его стране относительно спокойная обстановка в связи с распространением COVID-19, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса».

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — уточнил Лукашенко, призвав чиновников работать без паники, а граждан — «не бегать по аптекам» и не скупать лекарства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта сообщил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Также Россия с понедельника резко ограничила авиасообщение с Евросоюзом.