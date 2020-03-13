Погода в Новосибирске подарит плюс по ночам

Снегопады, ветер и гололед при плюсовой температуре ожидаются в Новосибирске в выходные, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Будет перенос воздушных масс из Атлантики в Сибирь. Вероятность осадков увеличится 15 и 16 марта. Также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед. Температурный фон 14 марта ночью 3-8 градусов мороза, а 15-16 марта от 4 градусов мороза до 2 тепла градусов. Днем температура будет составлять 1-6 градусов тепла», — отметил синоптик.

По его словам, понижение температуры ожидается 17-18 марта. Ночью температура составит от ноля до минус 7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В эти дни вероятны осадки.