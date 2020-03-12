Рубль оказался самой слабой валютой

Российский рубль понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках среди всех 34 основных валют, курсы которых ежедневно устанавливаются Центробанком, свидетельствуют данные регулятора.

Так, официальный курс рубля по отношению к доллару, установленный Банком России на 13 марта, оказался на 9,5% ниже курса на конец февраля. Потери для рубля с начала года составили почти 16,4%.

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Официальный курс рубля по отношению к евро упал на 11,9% с конца февраля, по сравнению с началом года он снизился на 17,1%. Наибольшие потери рубль понес в паре с японской иеной, она подорожала в российской валюте на 20,2% с начала этого года.

Российский рубль также проиграл украинской гривне, подешевев на 4,9% по отношению к концу февраля и на 8,8% с начала года. По отношению к китайскому юаню рубль обесценился на 9,6% с конца февраля, потери с начала года составили 16,1%.

Наиболее близким по слабости к рублю оказался бразильский реал, однако российская валюта проиграла ему с начала года 2,9%. Таким образом, российская валюта в период турбулентности на мировых рынках оказалась самой слабой и наиболее пострадавшей.