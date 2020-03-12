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Эксперты спрогнозировали колебания курсов доллара и рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://tbn-tv.com/

Центробанку удалось сдержать давление на рубль за счет массированных валютных интервенций. Но если нефть продолжит падение, стабилизировать российскую валюту будет сложнее.

Опасения инвесторов из-за распространения короновируса в понедельник, 9 марта вылились в панику на финансовом рынке после провала переговоров стран-участниц соглашения ОПЕК+. Министрам этих стран не удалось договориться о дальнейшем снижении добычи нефти.

В результате нефтяные котировки рухнули, вслед за ними обрушились мировые фондовые индексы, а затем в пике ушла российская валюта. Курс доллара резко подскочил, и эксперты заговорили об угрозе девальвации рубля.

Во вторник Центробанку удалось сдержать давление на рубль за счет массированных валютных интервенций. Доллар удержался в районе 73 рублей и ниже, а евро — 82 рублей.

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Российскую валюту спасают валютные резервы Центробанка и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), накопленные в пору высоких цен на нефть благодаря бюджетному правилу.

Если цены на нефть продолжат колебаться в районе 35 долларов за баррель, российской валюте будет сложно отстаивать нынешние позиции. Возможно, доллар пробьет уровень в 75 рублей, евро — 85 рублей. Центробанк будет оборонять эти позиции, приводит РГ мнение финансового аналитика Петра Пушкарева.

Ситуацию к худшему может изменить новый обвал на рынках. Позиции рубля остаются уязвимыми и из-за рисков возобновления падения нефтяных котировок, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга, отмечают эксперты Нордеа банка.

Как только динамика цен на нефть изменится в сторону повышения, позиции рубля укрепятся. При котировках от 40 до 45 долларов за баррель, доллар может вернуться к отметкам в 67,5-69 рублей, считает Пушкарев.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вячеслав Мархаев, сенатор от Иркутской области. Бывший командир бурятского ОМОНа, ветеран боевых действий...

DYNAMO7294

В 2024 году нашему пересиденту уже будет 72 года! Куды он все еще собирается выбираться?)))

Uynachalnica

Так он у нас на галерах впереди планеты всей!

колобок11

Единственный здравомыслящий сенатор.

Uynachalnica

Фсе в единам порыве!!! Куды там совесть?! Все нажитое будет преумножаться, даже у официальной оппозиции!