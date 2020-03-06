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Паралимпийский чемпион погиб в лобовом столкновении в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Паралимпийский комитет России

Трехкратный чемпион мира по плаванию среди паралимпийцев, омич Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России. Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком на трассе в Новосибирской области.

«Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени— на чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал три золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма», — говорится в сообщении комитета.

На сайте ПКР о причине смерти не говорится. Макаров погиб в ДТП в Барабинском районе Новосибирской области в четверг, выяснило издание «Новый Омск».

23-летний водитель KIA Sportage утром в четверг на автодороге Р-254 «Иртыш» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania, сообщала ГИБДД по Новосибирской области. Водитель KIA погиб на месте, 21-летний пассажир доставлен в больницу.

Фото: © ГИБДД Новосибирской области

Макаров родился в 1997 году. Мастер спорта международного класса. Трехкратный чемпион мира, обладатель серебряных и бронзовых медалей Чемпионата Европы. Он должен был участвовать в Паралимпиаде-2020 в Токио.

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Омск #ДТП #Летние виды
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