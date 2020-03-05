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Урганту рассказали о гонках на льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Владимир Яглыч рассказал в передаче «Вечерний Ургант» о фестивале скорости на Байкале, отметив, что на льду озера собралось все что движется, пыхтит и катится.

В гостях у Ивана Урганта в среду побывали актеры Владимир Яглыч и Виктория Исакова, рассказав о фильме «Один вдох». «Говорят, что Вика на премьеру фильма пришла из бассейна, а ты приехал с гонок на льду?» — спросил ведущий.

Яглыч рассказал, что на «Байкальскую милю» ездит второй год. В 2019 году он был участником и выиграл соревнование, а в этом году поехал как зритель.

«Я вернулся с прекрасного ледяного озера Байкал, где был фестиваль скорости, когда все, что движется, пыхтит, ездит, катится, все ставит рекорды скорости по льду. Яркий аналог — озеро Бонневиль в Америке», — отметил он.

Фестиваль скорости «Байкальская миля» прошел в Бурятии с 27 февраля по 1 марта. На нем установили новые рекорды скорости на льду. Например, вертолет Ми-171А2 развил скорость в 268 километров в час на минимально допустимой высоте 20 метров. А гусеничный Bentley разогнался до 125 километров в час.

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Сибирь #Мир ТВ #Туризм #Автоспорт
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люмneH

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Иркут 69

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