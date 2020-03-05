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Облучение тувинского угля увеличило выход полезного углеводорода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Сибирские ученые облучили на ускорителе частиц уголь из Каа-Хемского угольного месторождения Тувы, это позволило получить уголь без канцерогенов и полезную замену нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

Каменный уголь включает в себя две основные составляющие: жидкие углеводороды и минерализованную часть. Количество извлекаемых из угля жидких углеводородов (пек) зависит от разных факторов, основной из которых — степень углефикации (метаморфичности). Чем старше уголь, тем дольше длилось воздействие повышенного давления и температуры, тем ниже будет содержание экстрагируемых из угля компонентов.

«Особенность тувинского угля в том, что в нем очень много жидких углеводородов — пека. Мы провели серию экспериментов с использованием промышленного ускорителя ИЛУ-6 (ИЯФ СО РАН) и установили, что из угля, подвергшегося электронной обработке увеличивается выход жидких углеводородов на 40-60 %», — рассказал заведующий лабораторией ИХТТМ СО РАН Борис Толочко.

По его словам, из выделенного пека можно будет получать масла, пластмассы и горючие газы, также как сейчас получают из нефти. Облучение угля электронами позволяет получить ещё один продукт — экологически чистый уголь, не выделяющий при сгорании сильнейшие канцерогены – ароматические соединения, в изобилии присутствующие в составе необработанного угля Каа-Хемского месторождения. 

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люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Иркут 69

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Гаврило Принцип

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Гаврило Принцип

У Ulefone Power 5S батарея на 13000 mAh.