Описанный в книге Астафьева остров продали в Красноярске

Описанный в книге «Последний поклон» Виктора Астафьева остров Овсянский в Красноярске продали для неизвестных целей, сообщил депутат Заксобрания края Александр Глисков.

Депутату о проблеме написал житель Красноярска. Он попросил Глискова выяснить, насколько законна покупка острова Овсянский, который расположен в 10 километрах за поселком Удачный. Общая площадь острова составляет 20 гектаров.

«Место очень живописное. Примечателен еще и тем, что про него писал Астафьев в "Последнем поклоне". Как вообще возможно выкупить остров, там водоохранная зона реки Енисей. В общественной кадастровой карте написано, что земли сельхозназначения, пчеловодство. Но геодезист, который делал съемку рассказал, что там планируют строить коттеджи», — написал местный житель.

Глисков пообещал обратиться в прокуратуру и выяснить, кому принадлежит остров, будут ли его продавать и для каких целей.