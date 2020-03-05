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Описанный в книге Астафьева остров продали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Описанный в книге «Последний поклон» Виктора Астафьева остров Овсянский в Красноярске продали для неизвестных целей, сообщил депутат Заксобрания края Александр Глисков.

Депутату о проблеме написал житель Красноярска. Он попросил Глискова выяснить, насколько законна покупка острова Овсянский, который расположен в 10 километрах за поселком Удачный. Общая площадь острова составляет 20 гектаров.

«Место очень живописное. Примечателен еще и тем, что про него писал Астафьев в "Последнем поклоне". Как вообще возможно выкупить остров, там водоохранная зона реки Енисей. В общественной кадастровой карте написано, что земли сельхозназначения, пчеловодство. Но геодезист, который делал съемку рассказал, что там планируют строить коттеджи», — написал местный житель.

Глисков пообещал обратиться в прокуратуру и выяснить, кому принадлежит остров, будут ли его продавать и для каких целей.

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nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?