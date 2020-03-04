Вышел ремастер Halo: Combat Evolved для компьютеров

Обновленная игра Halo: Combat Evolved для персональных компьютеров появилась в магазинах цифровой дистрибуции Steam и Microsoft Store.

Halo: Combat Evolved — первая игра популярной консольной серии, которая вышла в 2001 году. Игра получила очень высокие оценки критиков, на сайте Metacritic ее рейтинг составляет 97 баллов из 100.

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В ремейк Halo: Combat Evolved добавили поддержку широкоформатных мониторов, разрешения до 4K Ultra HD и управление с помощью мыши и клавиатуры. Игра вышла с подзаголовком Anniversary и стала частью сборника Halo: The Master Chief Collection.

Ранее в Steam и Microsoft Store вышла Halo: Reach — приквел к Combat Evolved. Разработчики пообещали выпустить остальные игры серии на ПК до конца 2020 года.