«Ловушки» для микропластика установили в горах Алтая

«Ловушки» для микропластика – специальные пробоотборники, позволяющие уловить микрочастицы, поступающие из атмосферы, установили ученые на территории Катунского заповедника в Республике Алтай.

Ученые объяснили, что основными каналами, по которым осуществляется транзит и перераспределение вещества между ландшафтами, являются воздушная и водная среда. Они связаны, в первую очередь, осадками.

«Поэтому на первом этапе проекта мы отобрали пробы снежного покрова и установили пробоотборники, которые будут улавливать микрочастицы в течение теплого периода. В результате работ мы получим картину поступления и перераспределения в ландшафтах микрочастиц как природного (пыльца и микроводоросли), так и антропогенного происхождения», — прокомментировал доктора географических наук Дмитрия Черных.

Это позволит ученым выявить основные концентраторы этих веществ и потенциальный экологический риск.

В последние годы микропластик прочно занял место в десятке главнейших экологических проблем. Его обнаружили и в антарктических льдах, и в живых организмах.Главные источники микропластика – синтетическая одежда и автомобильные шины. Также он содержится в косметике, средствах гигиены, бытовой химии. О фактическом вреде микропластика для организма человека ученые говорят осторожно и сдержанно, сейчас они его только изучают.