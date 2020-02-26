Омская прокуратура проверит мать с детьми в сарае

Омская прокуратура начала проверку информации о семье с детьми, проживающей в холодном сарае, сообщается на сайте ведомства.

Жительница Калачинска Омской области сообщила в соцсетях о том, что звонила в органы опеки по поводу матери с детьми, которая живет в сарае на одни детские пособия. При этом мать бьет детей, но опека даже не проверила жилье.

«Будет проверена информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних на достойные условия проживания, а также, в случае подтверждения фактов нарушений в деятельности уполномоченных органов, дана оценка законности действий должностных лиц», — говорится в сообщении.

Прокуратура не уточнила, сколько детей проживает в семье и какого они возраста.

На прошлой неделе в Омской области приговорили к реальному лишению свободы мать и отчима мальчика, в колени которого вросла гречка из-за многочасовых наказаний.