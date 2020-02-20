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Чемальскую ГЭС отремонтируют на год раньше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Знаменитую Чемальскую ГЭС в Республике Алтай отремонтируют уже в 2021 году, на год раньше, чем планировалось, сообщила и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма РА Екатерина Поварова.

Она рассказала, что капитальный ремонт ГС продолжается с прошлого года. Возможность ускорения работ и завершения проекта на год раньше планируемого рассмотрели на месте работ.

«Чемальская ГЭС построена в 1935 году, пережила три потопа, и выведена из эксплуатации только в 2011 году. На сегодня станция объектом гидроэнергетики не является, но стала одним из наиболее популярных экскурсионных объектов Горного Алтая, распахнув свои двери как музей», — написала она в своем Instagram.

Министр выразила надежду, что после ремонта ГЭС сохранит «свое прошлое величие, удивит нас и гостей республики новым внешним видом и сервисами».

Чемальская ГЭС – первая в Горном Алтае, в 1935 году ее мощность составляла менее 0,5 МВт. Вырабатываемой электроэнергией пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории. В 2011 году после аварии был затоплен машинный зал, и эксплуатацию станции прекратили.

Во время сильного наводнения 2014 года была размыта грунтовая часть правобережной плотины. Четыре последующих года шли работы по очистке и укреплению водохранилища, были выделены 5 млн рублей на исследования по модернизации ГЭС.

Ранее сообщалось, что проект по реконструкции этого уникального исторического объекта и расчистке водохранилища уже подготовлен, работы оцениваются в 153 миллиона рублей. В нем, в частности, предусмотрен искусственный сброс воды, как это положено по современным технологиям, расчищенное водохранилище, обустроенная набережная.

Еще в прошлом году глава региона Олег Хорохордин поставил задачу завершить реконструкцию к 2021 году.
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