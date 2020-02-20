Полиция назвала стоимость фальшивой пятитысячной купюры

Стоимость поддельной купюры в 5 тысяч варьируется от 500 до 1 тысячи рублей, сообщил замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску Денис Матушкин на пресс-конференции в четверг.

«Пятитысячная купюра может оцениваться в районе 500 рублей, 1 тысячи рублей. То есть если лицо сбывает поддельный денежный знак, то доход может получить от 4 тысяч до 4,5 тысячи рублей. Отсюда и рост сбыта пятитысячных купюр», — сказал Матушкин.

По данным МВД, в Новосибирской области в 2019 году было выявлено 665 фальшивых купюр, из них 333 номиналом в 5 тысяч и 249 — в 1 тысячу рублей. В 2018 году подделок было меньше — 404 штуки.

Фальшивые деньги приобретают через запрещенные сайты или мессенджер Telegram, уточнил полицейский.