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Глава Тувы показал невероятную растяжку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола / CC BY-SA 4.0

Глава Тувы Шолбан Кара-оол показал невероятную растяжку в спортзале, фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

Подписчики оценили растяжку их 53-летнего лидера. Кара-оол пропагандирует здоровый образ жизни, постоянно выкладывает фотографии и видеоролики своих тренировок по баскетболу, единоборствам или поездку на велосипеде. Он призывает всех жителей региона заниматься спортом.

Шолбан Кара-оол — глава Республики Тыва с 6 апреля 2007 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук.



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Республика Тува #Местная власть #Фитнес
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Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

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Те же 10 000..., но в долларах😀

-Керя-

Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)

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За такие деньги сотрудники ФСИН и родную мать будут гнобить, не говоря о росгвардии на демонстрациях.

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