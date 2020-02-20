Глава Тувы показал невероятную растяжку

Глава Тувы Шолбан Кара-оол показал невероятную растяжку в спортзале, фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

Подписчики оценили растяжку их 53-летнего лидера. Кара-оол пропагандирует здоровый образ жизни, постоянно выкладывает фотографии и видеоролики своих тренировок по баскетболу, единоборствам или поездку на велосипеде. Он призывает всех жителей региона заниматься спортом.

Шолбан Кара-оол — глава Республики Тыва с 6 апреля 2007 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук.